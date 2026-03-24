चुनाव आयोग के पत्र में मिली बीजेपी की मुहर! विपक्ष ने साधा निशाना तो क्या बोला EC

Kerala Assembly Elections 2026: केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होंगी। चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग के एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, EC के नाम से जारी एक पत्र में बीजेपी की मुहर होने का मामला सामने आया है। इसके बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। CPI (M) ने ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो AAP ने चुनाव आयोग को बीजेपी का क्लर्क बता दिया। हालांकि इसके बाद EC की ओर से स्पष्टीकरण भी जारी हुआ है।