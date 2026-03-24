क्या BJP में शामिल हो गए RG कर मेडिकल कॉलेज केस की पीड़िता के माता-पिता? सुवेंदु अधिकारी के दावे से सियासी हलचल हुई तेज

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रदेश के सबसे चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस में बड़ा राजनीतिक मोड़ भी सामने आया है। पीड़िता महिला डॉक्टर के माता-पिता ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस बात की बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पुष्टि की है।