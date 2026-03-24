LPG Crisis: 14 नहीं, अब मिलेगी सिर्फ 10 किलो गैस? सरकार ने खोल दिया पूरा सच

LPG Crisis: देश में एलपीजी (LPG) की उपलब्धता को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से एक बात फैल रही है कि आपके घरों में आने वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर अब 10 किलोग्राम में आएगा। इसकी वजह गैस की बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बताई जा रही थी। हालांकि अब इस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आ गया है।