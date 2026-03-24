गल्फ में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम, आधा दर्जन से ज़्यादा वॉरशिप्स तैनात

होर्मुज स्ट्रेट के पास पहुंचने में जहाजों को एक निश्चित समय लगता है, जो उनके आने के स्थान पर निर्भर करता है। इसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई जहाज कुवैत से आ रहा है, तो उसे होर्मुज स्ट्रेट तक पहुंचने में लगभग डेढ़ दिन का समय लगेगा। इसके बाद भारतीय वॉरशिप उस जहाज को सुरक्षा मुहैया कराएगा। जानकारी के अनुसार नेवी ने पूरी स्थिति पर नज़र बनाई हुई है। भारतीय व्यापारिक जहाज नेवी के साथ लगातार संपर्क में हैं और नेवी लगातार उनके स्थान और गतिविधियों पर नज़र रख रही है।