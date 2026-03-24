कोलंबियाई एयरफोर्स का प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, 90 सैनिकों की मौत की आशंका

कोलंबियाई एयरफोर्स का प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। घने जंगल में प्लेन क्रैश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल आई। मामले की जांच शुरू हो गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या तकनीकी खराबी, खराब मौसम या पायलट की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हुआ? प्लेन क्रैश होने और पूरी तरह से जलने की वजह से काफी नुकसान हुआ है और इसका मलबा जंगल में फैल गया है। ऐसे में जांचकर्ता मलबे को हटाकर ब्लैक बॉक्स की भी तलाश कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जांच में आसानी हो सकती है और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ।