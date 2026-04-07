वंदे भारत ट्रेन के खाने में मिला कीड़ा, IRCTC ने लिया एक्शन,10 लाख का जुर्माना

इस घटना ने न केवल रेलवे की खानपान व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यात्रियों की सेहत और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। लंबे सफर के दौरान यात्री पूरी तरह से रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाही फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त निगरानी, नियमित निरीक्षण और जिम्मेदार एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में यात्रियों का भरोसा बना रहे और उन्हें सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।