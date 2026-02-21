AI में भारत के नेतृत्व को वैश्विक समर्थन, 250 अरब डॉलर के निवेश का भरोसा

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को एआइ और डीपटेक स्टार्टअप के 16 सीईओ संस्थापकों के साथ गोलमेच चर्चा की। पीएम मोदी ने स्टार्टअप लीडर्स को भरोसा दिलाया कि सरकार डीपटेक क्षेत्र में नीतिगत बाधाओं को दूर करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रदाता बनना चाहता है। उन्होंने खासकर चार प्रमुख क्षेत्रों कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण में एआइ के सदुपयोग के लिए स्टार्टअप्स से क्रांतिकारी समाधान और सहयोग मांगा। उन्होंने ‘एआइ फॉर ऑल’ के अपने विजन को दोहराते हुए कहा, तकनीक ऐसी होनी चाहिए, जो भाषा की बाधाओं को तोड़े और ग्रामीण भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।