टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

देश में FASTag की पैठ अब 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिसने टोल संग्रह की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अधिकांश टोल लेनदेन अब RFID-सक्षम FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहे हैं, जो वाहनों पर लगे FASTag से संपर्करहित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करते हैं। NHAI ने सभी टोल प्लाजाओं पर UPI भुगतान सुविधा भी लागू कर दी है, जिससे यात्रियों को तत्काल और सुलभ डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।