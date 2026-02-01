20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

Fastag New Rule: 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि NHAI एक अप्रैल, 2026 से देश भर के नेशनल हाईवे फीस प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 20, 2026

toll plaza

Fastag New Rule: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 1 अप्रैल 2026 से देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर नकद लेनदेन को पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक पूर्ण डिजिटल टोलिंग सिस्टम विकसित होगा, जहां टोल भुगतान केवल FASTag या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से ही संभव होगा।

डिजिटल टोलिंग का नया युग

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यह प्रस्तावित उपाय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) में हासिल की गई सफलताओं को मजबूत करने और टोल प्लाजा संचालन की दक्षता व विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, “यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए ‘यात्रा की सुगमता’ को बढ़ाएगा, लेन थ्रूपुट में सुधार करेगा, टोल प्लाजाओं पर भीड़भाड़ कम करेगा तथा टोल लेनदेन में अधिक स्थिरता और पारदर्शिता लाएगा।”

FASTag की जबरदस्त सफलता

देश में FASTag की पैठ अब 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिसने टोल संग्रह की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अधिकांश टोल लेनदेन अब RFID-सक्षम FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहे हैं, जो वाहनों पर लगे FASTag से संपर्करहित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करते हैं। NHAI ने सभी टोल प्लाजाओं पर UPI भुगतान सुविधा भी लागू कर दी है, जिससे यात्रियों को तत्काल और सुलभ डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।

वर्तमान में, यदि कोई वाहन बिना वैध और कार्यशील FASTag के टोल प्लाजा पर प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उसे लागू शुल्क का दोगुना चुकाना पड़ता है। वहीं, UPI से भुगतान करने वालों को केवल 1.25 गुना शुल्क देना होता है।

पूर्ण डिजिटल मोड के फायदे

सरकार के अनुसार, नकद लेनदेन को पूरी तरह समाप्त करने से परिचालन दक्षता मजबूत होगी, यातायात प्रबंधन बेहतर होगा, देरी कम होगी और देश भर के 1,150 से अधिक टोल प्लाजाओं पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं का अनुभव सुधरेगा। यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती देगा और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

FASTag एनुअल पास की लोकप्रियता

FASTag एनुअल पास की सफलता भी उल्लेखनीय है। लॉन्च के मात्र छह महीनों में इसके 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हो चुके हैं और 26.55 करोड़ से ज्यादा लेनदेन दर्ज किए गए हैं। यह पास एक बार में 3,000 रुपये का भुगतान कर एक वर्ष या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए वैध होता है, जिससे बार-बार रिचार्ज की जरूरत खत्म हो जाती है।

यह प्रस्तावित बदलाव यात्रियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और राजमार्गों पर यात्रा को और अधिक सुगम, तेज तथा पारदर्शी बनाएगा। NHAI ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यातायात प्रवाह को सुचारू बनाने और आधुनिक तकनीक से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 08:08 pm

Hindi News / National News / टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AI समिट 2026 में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मैं बचपन से पढ़ता आया हूं पत्रिका

Ashwini Vaishnaw Press Conference
राष्ट्रीय

ईरान-US जंग की आहट! भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान, कहा- सभी भारतीयों को…

Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय

Sabarimala Case में बड़ा खेला: SIT की भारी चूक, Kerala Election से ठीक पहले मुख्य आरोपी जेल से बाहर!

Sabarimala Gold Case
राष्ट्रीय

अब ढाका से दिल्ली दूर नहीं! भारत-बांग्लादेश वीजा सर्विस शुरू, जानें किन कैटेगरी के लिए मिलेगी एंट्री

Tarique Rahman
विदेश

एग्जाम में मोबाइल से नकल कर रहा था छात्र, टीचर ने रोका तो भरी क्लास में कॉलर पकड़कर पीटा, वीडियो वायरल

Crime News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.