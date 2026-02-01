20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

वीडियोज़_icon
राष्ट्रीय

बंगाल को लेकर कांग्रेस ने खेला जबरदस्त ‘मास्टरस्ट्रोक’! नए बयान से BJP और CM ममता को लग सकता है बड़ा झटका!

पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि SIR से चुनाव आयोग जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाया है, बल्कि वैध मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायतें आई हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Feb 20, 2026

sonia gandhi, rahul gandhi, mallikarjun kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी। (फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल तेज है। इस बीच, कांग्रेस ने ताजा बयान से जबरदस्त मास्टरस्ट्रोक खेला है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्ता को लेकर पूरी तरह से एक्टिव रहने वाली भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार ने कहा कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाई।

कांग्रेस ने भी कर दिया बड़ा दावा

वहीं, बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। हालांकि, सीएम ममता की टीएमसी ने पलटवार भी किया है। उनके नेताओं की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी।

कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जब किसी असली वोटर का नाम हटाया जा रहा है, तो डर का माहौल बन रहा है।

क्या था टीएमसी का स्टैंड?

उधर, टीएमसी ने कहा था कि एसआईआर की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने पहले ही कहा था कि एसआईआर की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन यह संविधान के हिसाब से होना चाहिए।

पार्टी ने कहा था कि जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है, यह संविधान के हिसाब से नहीं था। चुनाव आयोग ने अपने टर्म एंड कंडीशन बदले, बीएलओ को परीक्षण नहीं दिया है, इसीलिए आत्महत्याएं जैसी चीजें सामने आईं।

कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

इस बीच, कांग्रेस नेता ने कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस की सोच चुनावों के जरिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना होगा, भाजपा को सत्ता से दूर रखना होगा और कांग्रेस का अच्छा शासन बंगाल में वापस लाना होगा।

इतनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस

हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव में नहीं लड़ेगी।

उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा मेनिफेस्टो भी आखिरी चरण में है। अगले सप्ताह से 10 दिन के भीतर मेनिफेस्टो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हमारा मेनिफेस्टो बंगाल की जनता से बातचीत करके, उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

Published on:

20 Feb 2026 09:24 pm

Hindi News / National News / बंगाल को लेकर कांग्रेस ने खेला जबरदस्त ‘मास्टरस्ट्रोक’! नए बयान से BJP और CM ममता को लग सकता है बड़ा झटका!

