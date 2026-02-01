बंगाल को लेकर कांग्रेस ने खेला जबरदस्त ‘मास्टरस्ट्रोक’! नए बयान से BJP और CM ममता को लग सकता है बड़ा झटका!

उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा मेनिफेस्टो भी आखिरी चरण में है। अगले सप्ताह से 10 दिन के भीतर मेनिफेस्टो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हमारा मेनिफेस्टो बंगाल की जनता से बातचीत करके, उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।