ट्रंप की ‘टैक्स वसूली’ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, भारत के इन सेक्टरों को होगा तगड़ा फायदा!

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 'लिबरेशन डे' और 'रेसिप्रोकल' टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। इस फैसले से भारत के अमेरिका को होने वाले लगभग 55% निर्यात पर से 18% तक का अतिरिक्त टैरिफ बोझ हट सकता है। यहां उन प्रमुख भारतीय क्षेत्रों (Sectors) की जानकारी दी गई है जिन्हें इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है।