Iran-Pakistan Talks: आज ईरान और पाकिस्तान के बीच बैठक, अमेरिका ने क्या भेजा है संदेश; युद्धविराम पर बड़ा अपडेट

Iran Pakistan Talks: ईरान और अमेरिका के बीच अटकी बातचीत को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसको लेकर गुरुवार को ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन मांगों पर चर्चा की जाएगी जो कि 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई वार्ता विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान किए गए थे।