बिहार चुनाव से पहले नया गठबंधन: ओवैसी-चंद्रशेखर और मौर्य ने मिलाया हाथ, जानिए क्या हो सकते हैं इसके नुकसान

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नया समीकरण उभरकर सामने आया है। NDA और महागठबंधन के बाद एक और गठबंधन सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (ASP) और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी (AJP) ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA) नाम दिया गया है। तीनों दलों ने मिलकर 64 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसमें AIMIM को 35 सीटें, ASP को 25 सीटें और AJP को 4 सीटें दी गई हैं।