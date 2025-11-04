‘तेजस्वी की उंगली और जुबान काट देंगे’, आखिर किस बात पर भड़क गए ओवैसी के नेता?

Bihar Assembly elections: बिहार में पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम पांच बजे 121 सीटों पर चुनावी शोर थम जाएगा। प्रचार खत्म होने से पहले सियासी बयानबाजी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट इलाके में रैली के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान बयान दिया।तौसीफ आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव के आंख, उंगली और जुबान काट देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर को एक्सट्रिमिस्ट बताए जाने पर कहा कि तेजस्वी चारा चोर के बेटे हैं।