Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘तेजस्वी की उंगली और जुबान काट देंगे’, आखिर किस बात पर भड़क गए ओवैसी के नेता?

Bihar Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जुबानी जंग तेज है। इसी बीच ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने तेजस्वी यादव की जुबान काटने की बात कह दी। जानिए पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 04, 2025

असदुद्दीन ओवैसी और राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)

Bihar Assembly elections: बिहार में पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम पांच बजे 121 सीटों पर चुनावी शोर थम जाएगा। प्रचार खत्म होने से पहले सियासी बयानबाजी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट इलाके में रैली के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान बयान दिया।तौसीफ आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव के आंख, उंगली और जुबान काट देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर को एक्सट्रिमिस्ट बताए जाने पर कहा कि तेजस्वी चारा चोर के बेटे हैं।

आज पूर्णिया में ओवैसी की रैली

आज AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की आज पूर्णिया के कसबा में रैली है। पार्टी ने सीमांचल में एक बार फिर पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी मो. शहनवाज आलम के लिए चुनावी रैली करेंगे।

AIMIM प्रत्याशियों ने कहा कि पार्टी AIMIM प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में गरीबों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों की आवाज बनकर न्याय और समान अवसर की लड़ाई लड़ रही है। इस बार कसबा सहित पूरे सीमांचल के इलाके में जनता बदलाव करेगी। सत्तापक्ष और विपक्ष को करारा जवाब देगी। चुनावी जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल से गुजरने वाले रोड पर ट्रैफिक और जाम की समस्या न बने इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। भारी पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।

हरा वाला पार्टी फर्जी है: तेज प्रताप

उधर, जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप ने कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। JJD लालू यादव की असली पार्टी है। हरा वाला जयचंद की मुट्ठी में है।असली अर्जुन तेजस्वी नहीं राघोपुर का प्रेम कुमार है। तेजप्रताप ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि यदि तेजस्वी उनके चुनाव क्षेत्र महुआ में राजद प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हैं, तो वे भी राघोपुर जाकर करारा जवाब देंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

04 Nov 2025 08:27 am

Hindi News / National News / ‘तेजस्वी की उंगली और जुबान काट देंगे’, आखिर किस बात पर भड़क गए ओवैसी के नेता?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कभी 33 चीनी मिलें थीं, अब खंडहर बचे हैं… कांग्रेस ने बताया बिहार में कैसे हुआ उद्योग का पतन

bihar election
पटना

बिहार चुनाव: आज थम जाएगा पहले फेज का चुनाव प्रचार, नड्डा, नीतीश, योगी और शाह लगाएंगे पूरा जोर

Bihar Assembly Elections 2025
राष्ट्रीय

‘PM मोदी झूठों के सरदार हैं’, खड़गे के बयान पर बवाल, BJP नेता बोले- प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द…

राष्ट्रीय

‘चुनाव के बाद CM नीतीश से कहा जाएगा, आपकी तबीयत सही नहीं’, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से सियासी पारा हुआ हाई

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.