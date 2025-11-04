‘तेजस्वी की उंगली और जुबान काट देंगे’, आखिर किस बात पर भड़क गए ओवैसी के नेता?

असदुद्दीन ओवैसी और राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)
Bihar Assembly elections: बिहार में पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम पांच बजे 121 सीटों पर चुनावी शोर थम जाएगा। प्रचार खत्म होने से पहले सियासी बयानबाजी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट इलाके में रैली के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान बयान दिया।तौसीफ आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव के आंख, उंगली और जुबान काट देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर को एक्सट्रिमिस्ट बताए जाने पर कहा कि तेजस्वी चारा चोर के बेटे हैं।
आज AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की आज पूर्णिया के कसबा में रैली है। पार्टी ने सीमांचल में एक बार फिर पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी मो. शहनवाज आलम के लिए चुनावी रैली करेंगे।
AIMIM प्रत्याशियों ने कहा कि पार्टी AIMIM प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में गरीबों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों की आवाज बनकर न्याय और समान अवसर की लड़ाई लड़ रही है। इस बार कसबा सहित पूरे सीमांचल के इलाके में जनता बदलाव करेगी। सत्तापक्ष और विपक्ष को करारा जवाब देगी। चुनावी जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल से गुजरने वाले रोड पर ट्रैफिक और जाम की समस्या न बने इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। भारी पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
उधर, जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप ने कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। JJD लालू यादव की असली पार्टी है। हरा वाला जयचंद की मुट्ठी में है।असली अर्जुन तेजस्वी नहीं राघोपुर का प्रेम कुमार है। तेजप्रताप ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि यदि तेजस्वी उनके चुनाव क्षेत्र महुआ में राजद प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हैं, तो वे भी राघोपुर जाकर करारा जवाब देंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग