इन दो देशों में जाने वाली Air India की सभी उड़ानें रद्द, जानिए क्या है वजह

Air India की सभी उड़ानें रद्द (ANI)
Air India Flight Cancel: अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में संभावित भीषण और ऐतिहासिक विंटर स्टॉर्म के चलते Air India ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे से 25 और 26 जनवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने यह कदम यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी Air India की आधिकारिक वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट से नियमित रूप से लें।
नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने चेतावनी जारी की है कि अमेरिका का ईस्ट कोस्ट रविवार सुबह से सोमवार तक भारी बर्फबारी, बर्फीली बारिश और खतरनाक ठंड का सामना कर सकता है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और आसपास के क्षेत्रों में सड़कें बंद होने, बिजली कटने और सामान्य जीवन प्रभावित होने की संभावना है।मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि केवल जरूरी यात्रा ही करें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह तैयार है। FEMA (Federal Emergency Management Agency) को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और संघीय व स्थानीय एजेंसियों को आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
Air India के अलावा, कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी अमेरिका के प्रभावित इलाकों के लिए उड़ान संचालन सीमित या रद्द कर दिया है। यात्रियों को सलाह है कि वे अपनी यात्रा से पहले अधिकारिक सूचनाओं और मौसम अपडेट्स की जाँच करें।
