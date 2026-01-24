इन दो देशों में जाने वाली Air India की सभी उड़ानें रद्द, जानिए क्या है वजह

Air India Flight Cancel: अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में संभावित भीषण और ऐतिहासिक विंटर स्टॉर्म के चलते Air India ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे से 25 और 26 जनवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने यह कदम यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी Air India की आधिकारिक वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट से नियमित रूप से लें।