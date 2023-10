Israel Palestine Conflict: इजरायल-हमास युद्ध के बीच Air India का बड़ा फैसला, इस डेट तक उड़ानों पर लगाई रोक

Submitted by:

Israel Palestine Conflict: इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार को एयर इंडिया के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी कुछ दिनों के लिए इजरायल और तेल अवीव के लिए उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं।

Air India has canceled flights to Tel Aviv and Israel