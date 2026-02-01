2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हवा में थमी धड़कनें! एयर इंडिया के विमान में आई बड़ी खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

सोमवार को लंदन से बेंगलुरु रूट पर उड़ने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल स्विच में खराबी आ गई। इसके तुरंत बाद विमान को ग्राउंडेड कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 02, 2026

Air India Flight

Air India (ANI)

Air India Flight Issue: एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर तकनीकी खराबी आ जाने से यात्रियों में हड़कंप मचा गया। सोमवार को लंदन से बेंगलुरु रूट पर उड़ने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल स्विच में खराबी आ गई। इसके तुरंत बाद विमान को ग्राउंडेड कर दिया है। क्रू मेंबर और सभी यात्री सुरक्षित है। फिलहाल विमान की जांच की जा रही है।
आपको बता दें कि 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया था। विमान में पवार के अलावा चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

फ्यूल कंट्रोल स्विच में आई खराबी

एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमें पता है कि हमारे एक पायलट ने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी आई है। यह शुरुआती जानकारी मिलने के बाद, हमने उस विमान को ग्राउंडेड कर दिया है और पायलट की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर जांचने के लिए OEM को शामिल कर रहे हैं।

DDCA दे दी गई सूचना

एयरलाइन ने कहा कि इस मामले की जानकारी DDCA को दे दी गई है, और कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयर इंडिया ने कहा है कि इस मामले की जानकारी एविएशन रेगुलेटर, DGCA को दे दी गई है।

यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

DGCA के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की थी और कोई समस्या नहीं पाई थी। एयर इंडिया में हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पिछले साल अहमदाबाद में हुआ बड़ा हादसा

आपको बता दें कि विमान की इस तकनीति खराबी ने खराबी 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 171 के विमान हादसे की याद दिलाती है। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की जांच रिपोर्ट में भी ऐसी ही स्थिति की ओर इशारा किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Feb 2026 06:41 pm

Published on:

02 Feb 2026 06:33 pm

Hindi News / National News / हवा में थमी धड़कनें! एयर इंडिया के विमान में आई बड़ी खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.