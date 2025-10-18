दिवाली से पहले एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान रद्द, सैकड़ों लोग फंसे, जानें वजह

एयर इंडिया (Photo - IANS)
Air India Milan-Delhi flight Cancelled : एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI138, जो 17 अक्टूबर 2025 को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। इस रद्दीकरण में 256 यात्री और और 10 चालक दल के सदस्य फंस गए, जो भारत लौटने की तैयारी में थे। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की थीं, लेकिन इस घटना से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि उड़ान संचालन के लिए निर्धारित विमान में विस्तारित तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द की गई। एयरलाइन ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया। इस रद्दीकरण ने उन यात्रियों को निराश कर दिया, जो अपने परिवार के साथ भारत में समय बिताने की योजना बना रहे थे।
एयर इंडिया ने सभी प्रभावित यात्रियों को हवाई अड्डे से दूर के यात्रियों के लिए होटल में सुविधा प्रदान की, लेकिन सीमित यात्रियों के कारण कुछ यात्रियों को हवाई अड्डे से दूर के स्थानों में नियुक्त किया गया। एयरलाइन ने 20 अक्टूबर या उसके बाद वैकल्पिक एयरलाइन में यात्रियों को फिर से बुक किया है, जो एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस की सीटों पर आधारित है। एयरलाइन यात्रियों को भोजन और अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान करती है।
रद्दीकरण के कारण कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की, क्योंकि महत्वपूर्ण त्योहार के समय यह उनके लिए बड़ी बात थी। कुछ यात्रियों ने बताया कि होटल की दूरी और वैकल्पिक होटल की देरी की वजह से काफी परेशानी हुई। एयर इंडिया ने अपने बयान में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी बुकिंग की पुनः प्राप्ति की पुष्टि करते हैं।
