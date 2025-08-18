टेकऑफ से पहले AIR INDIA के विमान में खराबी, सासंद ने कहा- ऐसा लगा कि प्लेन रवने पर फिसल रहा था

केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर देर रात एयर इंडिया (Air India) के विमान में टेकऑफ से पहले खराबी आ गई। इसके कारण कोच्चि से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI504 को रद्द करना पड़ा। साथ ही, विमान को जांच के लिए भेज दिया गया है। इस विमान में एर्नाकुलम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हिबी ईडन भी सवार थे। ईडन ने कहा कि विमान में कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। ऐसा लगा कि विमान रनवे पर फिसल गया।
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24.कॉम के अनुसार, फ्लाइट संख्या AI504 को एयरबस A321 एयरक्राफ्ट से ऑपरेट किया जाना था। कोच्चि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। बाद में फ्लाइट के क्रू मेंबर्स का ड्यूटी समय भी पूरा हो गया था, जिससे कारण टेकऑफ करना असुरक्षित और नियमों के खिलाफ था। एअर इंडिया ने फ्लाइट कैंसिल होने के कारण विमान में सवार यात्रियों से माफी भी मांगी।
इससे पहले 3 अगस्त को भी एयर इंडिया की दो फ्लाइट तकनीकी खराबी सामने आने के बाद रद्द की गई। 3 अगस्त को फ्लाइट संख्या AI349 सिंगापुर से चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन रखरखाव संबंधी खराबी का हवाला देते हुए रद्द कर दी गई। वहीं, कुछ दिनों पहले भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट भी तकनीकी समस्या सामने आने के बाद रद्द की गई थी।