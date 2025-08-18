टेकऑफ से पहले AIR INDIA के विमान में खराबी, सासंद ने कहा- ऐसा लगा कि प्लेन रवने पर फिसल रहा था

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24.कॉम के अनुसार, फ्लाइट संख्या AI504 को एयरबस A321 एयरक्राफ्ट से ऑपरेट किया जाना था। कोच्चि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। बाद में फ्लाइट के क्रू मेंबर्स का ड्यूटी समय भी पूरा हो गया था, जिससे कारण टेकऑफ करना असुरक्षित और नियमों के खिलाफ था। एअर इंडिया ने फ्लाइट कैंसिल होने के कारण विमान में सवार यात्रियों से माफी भी मांगी।