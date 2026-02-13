Ajit Doval Salary: 95 साल में पहली बार शिफ्ट हो रहा पीएम ऑफिस, जानिए देश के NSA अजीत डोभाल की कितनी है सैलेरी

अजित डोभाल ने 1980 के दशक में पाकिस्तान में एक बेहद जोखिम भरा गुप्त मिशन अंजाम दिया। कई सालों (करीब 6-7 वर्ष) तक वे भिखारी का भेष धारण कर कहूटा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के आसपास घूमते रहे, जहां पाकिस्तान अपना गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कुत्ते भी अजनबियों को पहचान लेते थे, लेकिन डोभाल ने भिखारी बनकर नाई की दुकान पर वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा किए, जिनकी जांच से यूरेनियम के निशान मिले। इस खुफिया जानकारी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को कई वर्षों (कुछ रिपोर्ट्स में 15 साल) पीछे धकेल दिया और भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ पहुंचाया।