अजित पवार का आखिरी ऑडियो मैसेज आया सामने, पार्टी के साथियों से कही यह बड़ी बात

महाराष्ट्र में दादा के नाम से मशहूर पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन दुर्घटना में मौत के बाद उनकी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने उनका आखिरी ओडियो मैसेज सार्वजनिक किया जिसे सुनकर सभी भावुक हो गए है। अपने आखिरी मैजेस में पवार एकता, समानता और समावेशी राजनीति का संदेश देते सुनाई देते हैं। यह ओडियो मैसेज पवार ने बारामती के लिए रवाना होने से ठीक पहले पार्टी सदस्य श्रीजीत पवार को भेजा था। बारामती में ही 28 जनवरी को लैंडिंग के दौरान पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी इस हादसे में मौत हो गई थी।