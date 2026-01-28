28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

अजित पवार की मौत के बाद उनके चाचा शरद पवार और उनकी पत्नी के साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य बारामती पहुंच गए है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 28, 2026

Sharad Pawar arrived at baramati

शरद पवार बारामती पहुंचे (फोटो- एएनआई)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसके चलते विमान सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। पवार की मौत की खबर से पूरे देश में मातम छा गया है। इस हादसे की जानकारी सामने आने के बाद ही अजित के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार समेत परिवार के अन्य सदस्य बारामती के लिए रवाना हो गए थे और अब सारा परिवार बारामती पहुंच गया है। पूरा परिवार इस घटना के चलते दुख में डूबा हुआ है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

शरद परिवार हताश नजर आए

शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार हेलिकॉप्टर से बारामती पहुंचे। इस दौरान के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए है। इन वीडियो में शरद बेहद दुखी और हताश नजर आ रहे हैं। उन्होंने हेलिकॉप्टर से उतर कर वहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़े और फिर वो आगे बढ़ गए। शरद बारामती के अस्पताल पहुंचे जहां अजित समेत विमान हादसे में मारे गए अन्य लोगों के शव मौजूद हैं। अस्पताल के बाहर अजित के समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में बारमती पहुंच रहे हैं।

फूट-फूटकर रोई पत्नी और बहन

शरद के साथ-साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंची। अस्पताल पहुंचने पर सुप्रिया फूट-फूटकर रोने लगी और उन्होंने कहा कि सबका लाड़ला चला गया है। अजित की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार भी बारामती पहुंच गए हैं। बारामती एयरपोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अजित के परिवार के सदस्य फूट-फूटकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद से पवार परिवार में मातम छा गया है। जानकारी के मुताबिक, अजित का अंतिम संस्कार कल बारामती में ही किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह को बारामती के अस्पताल से परिवार ले गया है।

#AjitPawarDeathमें अब तक
Sharad Pawar arrived at baramati

अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

Maharashtra government

अजित पवार की मौत के बाद क्या गिरेगी महाराष्ट्र में सरकार? बीजेपी की सत्ता पर क्या पड़ेगा इसका असर?

Ajit Pawar: आखिर कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? चश्मदीदों की गवाही से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, अब जांच के लिए…

Ajit Pawar

विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

Ajit Pawar Passed Away: अजित पवार का एक सपना रह गया अधूरा, हादसे ने ही खत्म किया था दादी का भी करियर

Ajit Pawar's plane crashes

“विमान 100% सुरक्षित था”, अजित पवार के निधन के बाद एविएशन कंपनी का बयान आया सामने

Ajit Pawar Passes Away: अजित के धोखे से टूट गए थे चाचा शरद, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरी बात सामने आई तो…

Ajit Pawar

अजित पवार ने चाचा शरद पवार से सिखी राजनीति, दो बार किया भीतरघात और फिर हथिया ली उनकी पार्टी

जब अजित ने 12 घंटे में कर दिया था बड़ा खेल, शरद पवार तभी से होते गए ‘फेल’

PM Narendra Modi with Ajit Pawar

“अजित पवार जनता के नेता थे”, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Jan 2026 03:46 pm

Published on:

28 Jan 2026 03:17 pm

Hindi News / National News / अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.