अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

शरद पवार बारामती पहुंचे (फोटो- एएनआई)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसके चलते विमान सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। पवार की मौत की खबर से पूरे देश में मातम छा गया है। इस हादसे की जानकारी सामने आने के बाद ही अजित के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार समेत परिवार के अन्य सदस्य बारामती के लिए रवाना हो गए थे और अब सारा परिवार बारामती पहुंच गया है। पूरा परिवार इस घटना के चलते दुख में डूबा हुआ है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।
शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार हेलिकॉप्टर से बारामती पहुंचे। इस दौरान के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए है। इन वीडियो में शरद बेहद दुखी और हताश नजर आ रहे हैं। उन्होंने हेलिकॉप्टर से उतर कर वहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़े और फिर वो आगे बढ़ गए। शरद बारामती के अस्पताल पहुंचे जहां अजित समेत विमान हादसे में मारे गए अन्य लोगों के शव मौजूद हैं। अस्पताल के बाहर अजित के समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में बारमती पहुंच रहे हैं।
शरद के साथ-साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंची। अस्पताल पहुंचने पर सुप्रिया फूट-फूटकर रोने लगी और उन्होंने कहा कि सबका लाड़ला चला गया है। अजित की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार भी बारामती पहुंच गए हैं। बारामती एयरपोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अजित के परिवार के सदस्य फूट-फूटकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद से पवार परिवार में मातम छा गया है। जानकारी के मुताबिक, अजित का अंतिम संस्कार कल बारामती में ही किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह को बारामती के अस्पताल से परिवार ले गया है।
