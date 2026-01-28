अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसके चलते विमान सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। पवार की मौत की खबर से पूरे देश में मातम छा गया है। इस हादसे की जानकारी सामने आने के बाद ही अजित के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार समेत परिवार के अन्य सदस्य बारामती के लिए रवाना हो गए थे और अब सारा परिवार बारामती पहुंच गया है। पूरा परिवार इस घटना के चलते दुख में डूबा हुआ है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।