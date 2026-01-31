अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा आज लेंगी डिप्टी CM की शपथ, क्या बेटे पार्थ जाएंगे राज्यसभा?

62 वर्षीय सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सदस्य हैं। 18 अक्टूबर 1963 जन्मी सुनेत्रा एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके भाई पद्मसिंह पाटिल मंत्री व लोकसभा सदस्य थे। वह NCP (SP) चीफ शरद पवार के करीबियों में से एक थे। सुनेत्रा और अजीत की शादी साल 1985 में हुई थी। सुनेत्रा ने अपनी बैचलर डिग्री कॉमर्स में पूरी की। जब अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। उस दौरान गृह जिले बारामती में अपने पति का कामकाज संभालती थीं। वह बारामती में शरद पवार के बनाए कई एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन से भी जुड़ी हैं। NCP में फूट के बाद सुनेत्रा ने साल 2024 में अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से ही चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया।