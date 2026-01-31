31 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा आज लेंगी डिप्टी CM की शपथ, क्या बेटे पार्थ जाएंगे राज्यसभा?

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा आज शाम पांच बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा को सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 31, 2026

क्या सुनेत्रा पवार संभालेगी NCP की कमान (Photo-IANS)

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री होंगी। NCP के विधायक दल की बैठक में आज इसका ऐलान हो जाएगा। अजित पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग का जिम्मा था। सियासी हलकों में चर्चा है कि अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं।

हम NCP के साथ मजबूती के साथ खड़े

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि हम NCP के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मंत्री पद की शपथ का मामला NCP का है। इधर, आज मुंबई में दोपहर दो बजे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में डिप्टी सीएम पद के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सुनेत्रा आज शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। वहीं, अजित पवार के बेटे पार्थ के राज्यसभा भेजे जाने की संभावना है। हालांकि, इस पर अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

कौन हैं सुनेत्रा पवार

62 वर्षीय सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सदस्य हैं। 18 अक्टूबर 1963 जन्मी सुनेत्रा एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके भाई पद्मसिंह पाटिल मंत्री व लोकसभा सदस्य थे। वह NCP (SP) चीफ शरद पवार के करीबियों में से एक थे। सुनेत्रा और अजीत की शादी साल 1985 में हुई थी। सुनेत्रा ने अपनी बैचलर डिग्री कॉमर्स में पूरी की। जब अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। उस दौरान गृह जिले बारामती में अपने पति का कामकाज संभालती थीं। वह बारामती में शरद पवार के बनाए कई एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन से भी जुड़ी हैं। NCP में फूट के बाद सुनेत्रा ने साल 2024 में अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से ही चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया।

Updated on:

31 Jan 2026 07:25 am

Published on:

31 Jan 2026 07:08 am

Hindi News / National News / अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा आज लेंगी डिप्टी CM की शपथ, क्या बेटे पार्थ जाएंगे राज्यसभा?
