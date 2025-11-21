Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर कनेक्शन से है पुराना नाता, इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी था पूर्व छात्र

Al Falah University: अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र मिर्जा शादाब बेग कई बम धमाकों का आरोपी रह चुका है। उसने आजमगढ़ टेरर मॉड्यूल खड़ा कर भारत को कई जख्म दिए थे। पढ़ें पूरी खबर

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 21, 2025

अल फलाह यूनिवर्सिटी

अल फलाह यूनिवर्सिटी (Photo-IANS)

Al Falah University: फरीदाबाद स्थिति अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से पहले विवि का एक पूर्व छात्र आजमगढ़ टेरर मॉड्यूल के जरिए भारत को दहला चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका मिर्जा शादाब बेग साल 2008 से 2011 तक भारत में कई बम धमाकों का आरोपी है। शादाब बेग 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान भाग गया। उसके बारे में जानकारी है कि वह पाकिस्तान-अफगानिस्तान बार्डर पर कबिलाई इलाकों में छिपकर रह रहा है।

मिर्जा शादाब बेग कौन?

आजमगढ़ का रहने वाला शादाब बेग ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद HCL में नौकरी की। इसी दौरान वह अपने स्कूली दोस्तों असदुल्ला अख्तर और आरिज खान के संपर्क में आया। इसके बाद कट्टरपंथी रास्ते पर चला गया। बेग साल 2007 में दिल्ली के जाकिर नगर में रहने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात बाटला हाउस कांड के आरोपी आतिफ अमीन से हुई। उसने आजमगढ़ टेरर मॉड्यूल खड़ा किया। बेग ने 2008 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के दौरान इंडिया गेट के पास एक बच्चों के पार्क को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पार्क में लगाए गए बम को समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया।

क्या कहती है पुलिस की रिपोर्ट

शादाब बेग को लेकर पुलिस की रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले तथ्य दर्ज हैं। दरअसल, असदुल्ला अख्तर और आरिज खान के संपर्क में आने के बाद बेग की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर के भाषण सुनता था। फिलिस्तीन के वीडियो देखता था। इसके बाद उसने इंडियन मुजाहिदीन के आजमगढ़ मॉड्यूल को खड़ा किया। इस मॉड्यूल ने देश भर में कई बम धमाके किए।

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शादाब बेग और आजमगढ़ टेरर मॉड्यूल से जुड़े साथियों ने वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ की अदालतों में आईईडी लगाए। धमाकों को अंजाम देने से पहले कई मीडिया समूहों को ईमेल भेजा और हमले की जिम्मेदारी ली। यह पहली बार था जब इंडियन मुजाहिदीन ने किसी आतंकी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

21 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / National News / अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर कनेक्शन से है पुराना नाता, इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी था पूर्व छात्र

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Politics: प्रशांत किशोर 15 जनवरी से शुरू करेंगे ये अभियान, जानिए क्या है पूरा प्लान

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर
पटना

बिहार: नीतीश कैबिनेट के ‘जींस-शर्ट वाले मिनिस्टर’ की पत्नी कौन? पढ़िए दोनों की लव स्टोरी

पटना

बिहार में VIP नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने भून डाला

odisha-bjp-leader Shot Dead
राष्ट्रीय

Bihar politics: उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को ही क्यों बनाया मंत्री, बताया इसके पीछे का लॉजिक

Upendra Kushwaha
पटना

Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार को कितना मिलता है वेतन? CM रहते अब तक इतनी हुई कमाई

CM Nitish oath Ceremony
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.