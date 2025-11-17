Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर, खुलने लगीं कई परतें

Delhi Blasts: दिल्ली बम धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सरकार का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पढ़ें पूरी खबर...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 17, 2025

Al Falah University

अल फलाह यूनिवर्सिटी (फोटो- एएनआई)

Delhi Blasts: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुल्डोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर भी गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है।

सरकारी जमीन पर किया कब्जा

मीडिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि विवि प्रशासन ने करीब 80 एकड़ परिसर के विस्तार दौरान सरकारी और ग्रामीण रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही, बिना स्वीकृति के कई इमारतें भी बनाई हैं। इस बात की जांच को लेकर दो दिन पहले डीटीपी इंफोर्समेंट, तहसीलदार और पटवारी द्वारा की गई यूनिवर्सिटी की पैमाइस के आधार पर अवैध निर्माण गिराने की आशंका है।

1990 में विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार हुआ शुरू

ग्रामीणों का आरोप है कि जब साल 1990 में विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार शुरू हुआ तब चांसलर ने मनमानी करते हुए कई पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया। इससे किसानों को खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि शुरुआत में 30 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, लेकिन बाद में आसपास की जमीन खरीदकर भवनों का विस्तार किया गया और खेतों तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद विवि पर जांच तेज

यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग बिल्डिंग, वर्कशॉप, मोर्चरी, अस्पताल, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज होस्टल है। इसके साथ ही, डॉक्टरों के लिए बहुमंजिला रिहायशी परिसर, एनाटॉमी बिल्डिंग और मेडिकल बिल्डिंग है। दिल्ली धमाके के बाद डॉक्टर उमर और अन्य आरोपियों के यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के कारण जांच और सख्त कर दी गई है। यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Nov 2025 09:39 am

Published on:

17 Nov 2025 09:30 am

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर, खुलने लगीं कई परतें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद फिर चर्चा में नीतीश कुमार के बेटे निशांत, NDA की जीत पर दिया बड़ा बयान

पटना

Bihar Politics: नीतीश ही होंगे मुखिया, महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है भाजपा, किस दल से कितने बनेंगे मंत्री?

राष्ट्रीय

क्या बिहार के मतदाताओं ने दिया नीतीश को फेयरवेल गिफ्ट? क्या है ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ के पीछे की वजहें

CM nitish
Patrika Special News

नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे CM पद की शपथ, गांधी मैदान में 4 दिन तक नो एंट्री, बुलाई जा रही VIP नेताओं की फौज

गांधी मैदान
पटना

पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

rohini acharya | lalu family feud
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.