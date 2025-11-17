दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर, खुलने लगीं कई परतें

ग्रामीणों का आरोप है कि जब साल 1990 में विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार शुरू हुआ तब चांसलर ने मनमानी करते हुए कई पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया। इससे किसानों को खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि शुरुआत में 30 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, लेकिन बाद में आसपास की जमीन खरीदकर भवनों का विस्तार किया गया और खेतों तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया।