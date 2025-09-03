पंजाब में बाढ़ से चिंताजनक स्थिति, 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी; प्रभावित क्षेत्रों में तीनों सेना की टुकड़ियां तैनात

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बाढ़ ने पंजाब के 23 जिलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे 1,400 गांव और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।



पठानकोट में सबसे ज्यादा छह लोगों की मौत हुई है, उसके बाद लुधियाना में चार लोगों की मौत हुई है। पठानकोट में तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं।