राष्ट्रीय

पुतिन के साथ मीटिंग के बाद Trump ने भारत पर दिया बयान, जानिए क्या कहा?

Alaska Summit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump) ने कहा कि जब रूस ने भारत जैसा एक बड़ा ग्राहक खो दिया। इसके बाद पुतिन ने फोन करके मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी काम आई।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 16, 2025

Donald Trump
ट्रंप का भारत पर बयान (Photo: ANI)

Alaska Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार करने की आवश्‍यकता नहीं है, लेकिन उन्‍होंने चेतावनी दी कि वह 'दो या तीन सप्‍ताह में' इस मुद्दे पर फिर से विचार कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'पुतिन के साथ मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि टैरिफ को लेकर ज्यादा कुछ अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इस बारे में दो या तीन हफ्ते बाद सोचना पड़ेगा'। ट्रंप ने दावा कि भारत पर भारी आयात शुल्‍क लगाने के उनके फैसले ने रूस को बातचीत की मेज पर आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जब हमने भारत से कहा कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहे हैं, हम आपसे इस पर टैरिफ वसूलेंगे तो भारत को रूसी तेल से हाथ धोना पड़ा। इससे रूस ने एक बड़ा ग्राहक खो दिया। इसके बाद पुतिन ने फोन करके मिलने की इच्छा जताई।

भारत ने नहीं लगाई रोक

भारत ने अपनी तेल खरीदने वाली नीति में बदलाव से इनकार किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एएस साहनी ने कहा कि रूस से तेल आयात पर कोई रोक नहीं है। आर्थिक आधार पर खरीदारी जारी रहेगी। वहीं, अमेरिकी टैरिफ नीति को विदेश मंत्रालय ने अनुचित बताया है। भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाली है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन से ट्रंप की मुलाकात के बाद टैरिफ लगाने की मियाद आगे बढ़ सकती है।

ढाई घंटे चली बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बैठक हुई। यह बैठक करीब 2.45 घंटे चली। इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। इस बैठक के लिए पुतिन मॉस्को से जबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से अलास्का पहुंचे थे।

मॉस्को में रखी अगली बातचीत की पेशकश

पुतिन ने बातचीत खत्म होने के बाद रूस-अमेरिका समिट की अगली बैठक मॉस्को में करने का प्रस्ताव दिया। ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला लोगों को पसंद नहीं आएगा और कुछ आलोचना भी होगी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह इसे नकारा नहीं। ट्रम्प ने कहा कि यह हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रम्प राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि बैठक में सकारात्मक रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। बैठक खत्म होने के कुछ ही देर बाद दोनों नेता अलास्का से मॉस्को और वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए।

16 Aug 2025 10:51 am

Hindi News / National News / पुतिन के साथ मीटिंग के बाद Trump ने भारत पर दिया बयान, जानिए क्या कहा?

