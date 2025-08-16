पुतिन के साथ मीटिंग के बाद Trump ने भारत पर दिया बयान, जानिए क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'पुतिन के साथ मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि टैरिफ को लेकर ज्यादा कुछ अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इस बारे में दो या तीन हफ्ते बाद सोचना पड़ेगा'। ट्रंप ने दावा कि भारत पर भारी आयात शुल्‍क लगाने के उनके फैसले ने रूस को बातचीत की मेज पर आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जब हमने भारत से कहा कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहे हैं, हम आपसे इस पर टैरिफ वसूलेंगे तो भारत को रूसी तेल से हाथ धोना पड़ा। इससे रूस ने एक बड़ा ग्राहक खो दिया। इसके बाद पुतिन ने फोन करके मिलने की इच्छा जताई।