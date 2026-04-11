DU के कॉलेज में छात्राओं को ‘विकसित भारत’ कार्यक्रम के लिए रोके जाने का आरोप, बाहर जाने की इजाजत नहीं



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है। छात्राओं के मुताबिक, जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुख्य गेट पर पहुंचीं, उन्हें पता चला कि गेट बंद कर दिया गया है। सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें बाहर जाने के बजाय ऑडिटोरियम की तरफ जाने को कहा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ छात्राएं गार्ड्स से बहस करती दिख रही हैं। कुछ छात्राएं यह कहती सुनाई देती हैं कि उन्हें घर जाना है, किसी की फैमिली इमरजेंसी है। वहीं गार्ड यह कहते नजर आते हैं कि प्रिंसिपल के निर्देश हैं और सभी को कार्यक्रम में शामिल होना होगा। एक छात्रा वीडियो में यह भी कहती सुनाई देती है कि उसके माता-पिता लगातार फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वह बाहर क्यों नहीं आ पा रही।