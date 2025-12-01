Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

वोट चोरी के आरोपों पर इंडिया गठबंधन में फूट! संसद में इस दल के सांसद ने कहा- साफ सुथरे चुनाव…

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में साफ-सुथरे चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद NC की सरकार आई थी।

2 min read
भारत

image

Ashib Khan

Dec 01, 2025

NC सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा- जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव हुए

NC सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा- जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव हुए (Photo-X)

वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस, सपा और राजद जैसी पार्टियां वोट चोरी पर मोदी सरकार को घेर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर अपने ही गठबंधन से अलग राय रखती है। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा रहा। वहीं इससे पहले राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा में सांसद की शपथ ली।

क्या बोले NC सांसद मोहम्मद रमजान?

संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में साफ-सुथरे चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद NC की सरकार आई थी। इस सरकार में कांग्रेस के अलावा अन्य लोग भी साथ हैं।

जम्मू कश्मीर में हुए निष्पक्ष चुनाव

सांसद चौधरी ने कहा कि यहां पर सब लोगों ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने राज्य की बात करना चाहता हूं; वहां पर चुनाव निष्पक्ष और साफ-सुथरे हुए थे। सांसद ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया, लेकिन चुनी हुई सरकार के पास फैसले लेने का पूरा कंट्रोल नहीं है। उसकी बजाय ज्यादातर शक्तियां तो केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए उपराज्यपाल के पास हैं।

राहुल गांधी ने लगाया था ये आरोप

बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के सांसद का यह बयान राहुल गांधी के नैरेटिव को झटका देने वाला है। दरअसल, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद का कहना था कि दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काट दिए और फर्जी वोटरों को जोड़ दिया। 

बिहार में निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। हालांकि बिहार चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। 

01 Dec 2025 05:28 pm

