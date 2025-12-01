वोट चोरी के आरोपों पर इंडिया गठबंधन में फूट! संसद में इस दल के सांसद ने कहा- साफ सुथरे चुनाव…

वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस, सपा और राजद जैसी पार्टियां वोट चोरी पर मोदी सरकार को घेर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर अपने ही गठबंधन से अलग राय रखती है। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा रहा। वहीं इससे पहले राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा में सांसद की शपथ ली।