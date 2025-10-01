बारिश के साथ आसमान से आफत बनकर गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: देशभर में बीते कुछ दिनों से मौसम पलटा हुआ है। बीते दो दिनों से देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चली है। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार ओडिशा के कई जिलों में बुधवार को बारिश और गरज के साथ बूंदाबादी की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों तक इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है।