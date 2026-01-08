8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

West Bengal SIR: अमेरिका में रह रहे अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग का नोटिस, 16 जनवरी को कोलकाता में रहने के लिए कहा

चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में तकनीकी गड़बड़ी के कारण भेजा गया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Jan 08, 2026

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। (फोटो- X/ SunainaSpeaks)

चुनाव आयोग ने अमेरिका में रह रहे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा है। यह नोटिस पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ा है।

अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता हैं। SIR प्रक्रिया के दौरान उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां मिली हैं। जिसको लेकर उन्हें नोटिस भेजा गया है।

16 जनवरी को कोलकाता में रहने की बात

नोटिस में सेन को 16 जनवरी को कोलकाता में रहने को कहा गया है। ताकि जरूरी दस्तावेज देखकर उनका नाम मतदाता सूची में बरकरार रखा जा सके। उधर, चुनाव आयोग ने भी मामले को पूरी तरह से स्पष्ट किया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि डेटा एंट्री से गणना करने पर अमर्त्य सेन और उनकी मां अमिता सेन की उम्र का अंतर 15 साल से कम पाया गया है।

चचेरा भाई ने लिया नोटिस

अमर्त्य सेन के चचेरे भाई शांताभानु सेन ने अमेरिका में रह रहे अर्थशास्त्री की ओर से नोटिस लिया। शांताभानु सेन ने कहा- मेरे चचेरे भाई ने कई बार वोट डाला है। मुझे लगता है कि यह उन्हें परेशान करने के लिए भेजा गया है।

भले ही अमर्त्य सेन कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वह भारतीय नागरिक हैं। अब चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस से बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है।

टीएमसी ने घेरा

TMC महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमर्त्य सेन जैसे वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजना 'शर्मनाक तमाशा और 'बंगाल का अपमान' है। उन्होंने चुनाव आयोग से माफी की मांग की।

ममता की पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। हालांकि, BJP और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

बंगाल में 14 फरवरी को जारी होगी नई वोटर लिस्ट

पश्चिम बंगाल में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। एसआईआर के दौरान कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। जिसे हल करने के लिए चुनाव आयोग तेजी से काम कर रहा है।

इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है।

इसके बाद, 7 फरवरी 2026 तक दावे-आपत्तियों का निपटारा और विशेष सत्यापन अभियान पूरा किया जाएगा और 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

Published on:

08 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / National News / West Bengal SIR: अमेरिका में रह रहे अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग का नोटिस, 16 जनवरी को कोलकाता में रहने के लिए कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.