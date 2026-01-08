West Bengal SIR: अमेरिका में रह रहे अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग का नोटिस, 16 जनवरी को कोलकाता में रहने के लिए कहा

भले ही अमर्त्य सेन कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वह भारतीय नागरिक हैं। अब चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस से बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है।