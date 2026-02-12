शराब के नशे में पुलिस वाले ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 24 साल की लड़की पर चढ़ाई गाड़ी, मौत

दुर्घटना में मारी गई लड़की की पहचान निकिता के रूप में हुई है। निकिता दिल्ली से अंबाला अपने घर जा रही थी। वह एक ई-रिक्शा में थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। ई रिक्शा चालक रविंदर सिंह ने बताया कि वह अंबाला कैंट से चार सवारियों को लेकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। यह कार एक पुलिस अधिकारी चला रहा था जो शराब के नशे में था। ई-रिक्शा को टक्कर लगने से निकिता नीचे गिर गई और पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और निकित पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।