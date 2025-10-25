Patrika LogoSwitch to English

Rahul Gandhi पर भड़कीं अमेरिकी सिंगर, बोलीं- 'वह भारत के नेतृत्व के लिए सही नेता नहीं', BJP से पैसे मिलने के आरोप पर ये कहा

Rahul Gandhi: अमेरिका की मशहूर सिंगर ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वह जनता की सेवा करने की बजाय दुनिया घूमने में लगे रहते हैं। राहुल के खिलाफ बोलने के लिए उनपर बीजेपी से पैसे लेने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसपर उन्होंने इंटरव्यू में जवाब दिया है।

image

Swatantra Mishra

Oct 25, 2025

US Singer Mary Millben commented on Rahul Gandhi

अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन (Photo: IANS)

Rahul Gandhi News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत-रूस तेल व्यापार को लेकर एक बयान दिया था, जिसपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भड़क उठे थे। अब राहुल गांधी को लेकर अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन (American Singer Mary Millben) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस (Congress) नेता को करारा जवाब दिया था। वहीं आईएएनएस के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को घेरा।

PM Modi : पीएम मोदी भारत के लिए सबसे अच्छे हैं

आईएएनएस से खास बातचीत में राहुल गांधी को लेकर मैरी मिलबेन ने कहा, "मैं नहीं समझती हूं कि वह भारत का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं और यह साबित भी हो चुका है। पीएम मोदी ने सफलता हासिल की है। पीएम ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वह फिर से चुनकर आए हैं। लोगों के वोट की ताकत अमेरिका और भारत दोनों ही जगहों पर एक जैसी ही है। लोगों ने तीन बार जवाब दिया है कि पीएम मोदी भारत के लिए सबसे अच्छे हैं।"

Rahul Gandhi: राहुल ज्यादातर समय दु​निया घूमने में लगाते हैं

उन्होंने कहा, "उनकी खुद की पसंद की वजह से राहुल गांधी भारतीय नेतृत्व के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। मैं बस अभी सीख रही हूं कि ये बातें कैसे होती हैं। मैं हफ्तेभर से स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थी। मेरी टीम के लोगों ने मुझे बताया कि राहुल गांधी को लेकर जो मैंने बोला, उसकी कितनी चर्चा हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि वह भारत के लिए सही नेता नहीं हैं। वह अपना ज्यादातर समय दुनिया घूमने में लगाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि आप जिस देश और वहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उसके बारे में लगातार नकारात्मक बातें नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप चुनाव जीतने और लोगों के पसंदीदा नेता होने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? वह ज्यादातर समय अमेरिका आते रहते हैं और जब भी वह यहां आते हैं, भारत के बारे में गलत बातें बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि वह देश का नेतृत्व करने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं।"

जब आप सच बोलने लगते हैं चीजें आध्यात्मिक होने लगती है

सिंगर मैरी ने आगे कहा कि मैंने अमेरिकी सरकार के लिए काफी लंबे समय तक काम किया है। मैं यह घमंड के साथ नहीं कह रही हूं। मैंने व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति के लिए काम किया है। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। जिस वक्त आप सच बोलते हैं, उसी वक्त से चीजें आध्यात्मिक होने लगती हैं। लोग अलग-अलग तरह की चीजें बोलने लगते हैं। भगवान मुझे सच बोलने के लिए हिम्मत देते हैं। लोकतंत्र में रहने की यही खूबसूरती है।

BJP से पैसे मिलने के आरोप पर सिंगर ने ये कहा

उन्होंने कहा कि मेरी टीम ने मुझे दिखाया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मुझे बीजेपी से पैसे मिल रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। मुझे किसी की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं। पीएम मोदी और भारत के लिए उनके विजन पर मुझे पूरा भरोसा हैं, मैं इसका समर्थन करती हूं। जो लोग विपक्ष में हैं, वे मुझे मौन नहीं कर सकते हैं, वे मुझे नहीं जानते हैं।

25 Oct 2025 05:26 pm

