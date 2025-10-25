Rahul Gandhi पर भड़कीं अमेरिकी सिंगर, बोलीं- ‘वह भारत के नेतृत्व के लिए सही नेता नहीं’, BJP से पैसे मिलने के आरोप पर ये कहा

उन्होंने कहा, "उनकी खुद की पसंद की वजह से राहुल गांधी भारतीय नेतृत्व के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। मैं बस अभी सीख रही हूं कि ये बातें कैसे होती हैं। मैं हफ्तेभर से स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थी। मेरी टीम के लोगों ने मुझे बताया कि राहुल गांधी को लेकर जो मैंने बोला, उसकी कितनी चर्चा हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि वह भारत के लिए सही नेता नहीं हैं। वह अपना ज्यादातर समय दुनिया घूमने में लगाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि आप जिस देश और वहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उसके बारे में लगातार नकारात्मक बातें नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप चुनाव जीतने और लोगों के पसंदीदा नेता होने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? वह ज्यादातर समय अमेरिका आते रहते हैं और जब भी वह यहां आते हैं, भारत के बारे में गलत बातें बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि वह देश का नेतृत्व करने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं।"