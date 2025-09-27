दशहरे से ठीक पहले बांग्लादेश में हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग, कहा- हमारे धार्मिक स्थलों को सालभर चाहिए सुरक्षा

एक प्रमुख बांग्लादेशी अखबार, द डेली स्टार ने मोहननगर सर्बोजनिन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देब के हवाले से कहा कि अगर हम एक भेदभाव-मुक्त बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल पूजा के पांच दिनों की सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि पूरे 365 दिनों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा।