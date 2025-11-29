‘इमरान को कुछ हुआ तो…’, बहन नूरीन ने कहा- मुनीर और शहबाज अपनी मौत मरेंगे…

नूरीन ने कहा कि पहले भी कई बार इमरान की हत्या की कोशिश हो चुकी है। कभी उन पर गोलियां चलाई गई, तो कभी हेलिकॉप्टर खराब, गाड़ी खराब कर दी गई। ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नूरीन ने कहा कि इन्हें बड़ा हुक्मरानी का शौक है, पूरा शौक खत्म हो जाएगा। इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया में जहां-जहां पाकिस्तानी हैं, सब इमरान खान के साथ हैं।