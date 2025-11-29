‘इमरान को कुछ हुआ तो…’, बहन नूरीन ने कहा- मुनीर और शहबाज अपनी मौत मरेंगे…

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)
Imran Khan News: पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। भारत में भी इमरान के जीवित या मृत होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अंजाम भुगतने की धमकी दी है।
नूरीन ने इंडिया टूडे संग बातचीत में कहा कि चार-पांच हफ्ते से इमरान खान से बात नहीं हुई है। उन्हें देखा नहीं है। हमें उनकी फिक्र है। उन पर पहले भी जानलेवा हमले हुए हैं। पाकिस्तान का हुक्मरान डेस्परेट हैं, लेकिन अगर उन्होंने इमरान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी तो इनमें से कोई नहीं बचेगा।
नूरीन ने कहा कि इनका ख्याल है कि ये लोग हुकूमत कर रह हैं, पर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अपनी मौत मरेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार जुल्म कर रही है। हमारा इन पर भरोसा खत्म हो गया है। यह हम पर बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं।
पूर्व पीएम इमरान की बहन ने कहा कि इमरान खान को कई दिनों तक अलग थलग रखा गया। पाकिस्तान में जेल मैन्युअल के मुताबिक किसी को भी 4 दिनों से अधिक जेल में आइसोलेशन में नहीं रख सकते, लेकिन ये इमरान को तीन-तीन हफ्ते, चार-चार हफ्ते आइसोलेशन में रखते हैं। इमरान की बहन ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार सत्ता के नशे में चूर है।
नूरीन ने कहा कि पहले भी कई बार इमरान की हत्या की कोशिश हो चुकी है। कभी उन पर गोलियां चलाई गई, तो कभी हेलिकॉप्टर खराब, गाड़ी खराब कर दी गई। ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नूरीन ने कहा कि इन्हें बड़ा हुक्मरानी का शौक है, पूरा शौक खत्म हो जाएगा। इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया में जहां-जहां पाकिस्तानी हैं, सब इमरान खान के साथ हैं।
बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है। वह 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
