होर्मुज संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर 40 मिनट तक हुई बात, जानें किन मुद्दों पर हुई वार्ता



भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस बातचीत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की, जिनमें ईरान से जुड़ी स्थिति और शांति प्रक्रिया में भारत की संभावित भूमिका भी शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, हालांकि फिलहाल उनके बारे में विस्तार से बताना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।