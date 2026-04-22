पश्चिम एशिया तनाव के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित, सरकार का दावा, कोई दिक्कत नहीं



वहीं, पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG को लेकर भी काम तेज हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में ही करीब 5.10 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा लाखों नए कनेक्शन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इसके लिए आवेदन भी कर रहे हैं। सरकार कंपनियों के साथ मिलकर लोगों को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और कई जगहों पर ऑफर भी दिए जा रहे हैं। सरकार ने राज्यों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे घबराहट में आकर ईंधन की अतिरिक्त खरीदारी न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। इसके अलावा, वैकल्पिक ईंधनों जैसे PNG और इलेक्ट्रिक कुकटॉप के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में ईंधन पर दबाव कम किया जा सके।