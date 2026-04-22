वडोदरा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को सभी व्यवस्थाएं सुचारु रखने के निर्देश

यात्रियों की सहायता के लिए दिन-रात टिकट चेकिंग और रेल सुरक्षा बल के अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है। यात्री को टिकट लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले गए हैं। यात्रियों के लिए टिकटिंग को आसान करते हुए टिकट चेकर द्वारा मोबाइल टिकटिंग की भी व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या की लगातार निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे द्वारा सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है।



रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी का उपयोग कर रहें हैं। मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने अपील करते हुए कहा कि टिकट खरीद कर यात्रा करें और स्टेशन पर उपलब्ध रेलवे कर्मचारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें।