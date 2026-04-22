बंगाल चुनाव में अचानक बदल सकता है गेम! 152 सीटों पर ‘सोनार बांग्ला’ vs ‘बोहिरागतो’ की जंग में सबसे बड़ा उलटफेर!

पहले चरण का चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सीटें राज्य की भावी सरकार की रूपरेखा तय कर देंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में 32 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा के बीच निर्णायक मुकाबला है। चुनाव प्रचार के अंतिम 48 घंटों में तीखे निजी हमले और चुनाव आयोग की रिकॉर्ड तोड़ जब्ती देखने को मिली। शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएँगे।