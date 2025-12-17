BJP ने CM ममता को पेश किए सबूत, संसद में खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने पर क्या हो सकता है एक्शन

TMC MP Kirti Azad: संसद में वेपिंग करने के विवाद में अब एक नया मोड़ आया है। BJP ने TMC सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो जारी किया है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद आजाद संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे थें। इससे पहले सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाए थे कि सांसद ने सदन का अपमान किया हैं। वह संसद में ही वेपिंग कर रहे हैं। सांसद ठाकुर ने स्पीकर से भी मांग की थी कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने नाम लिए बिना आरोप लगाए थे। इसके बाद तृणमूल सांसद ने आरोप के खिलाफ सबूत की मांग की थी।