PFI पर छापों के बाद अमित शाह ने की अजीत डोभाल, एनआईए और ईडी के साथ अहम बैठक, बड़े एक्शन की तैयारी

PFI पर छापेमारी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में PFI के खिलाफ आगे के एक्शन को लेकर चर्चा हुई।

पीएफआई पर एनआईए, ईडी और 13 राज्यों की पुलिस के एक्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, NIA और ED चीफ भी मौजूद रहे। इस बैठक में PFI से जुड़े परिसरों की तलाशी और आतंकी संदिग्धों के खिलाफ क्या सबूत मिले और क्या एक्शन लिया जा सकता है इसपर चर्चा हुई।

Amit Shah Holds Crucial Meeting With Ajit Doval, NIA and ED chief after Action Against PFI