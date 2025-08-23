इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर अमित शाह का बड़ा आरोप, कहा- जज रहते नक्सलवाद को बढ़ाया

शाह ने दावा किया कि यदि यह न हुआ होता तो 2020 तक उग्रवाद का सफाया हो चुका होता। कोच्चि के एक कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र के दौरान शाह ने कहा, विपक्ष ने वामपंथियों के दबाव में आकर उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे उम्मीदवार को चुना है, जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का इस्तेमाल नक्सलवाद को समर्थन देने के लिए किया। यह वही सज्जन हैं, जिन्होंने 'सलवा जुडूम' को भंग करने जैसा फैसला दिया था। वहीं, इन्हें चुनने के बाद केरल में कांग्रेस के जीतने की जो बची-खुची संभावनाएं थीं, वह भी खत्म हो चुकी हैं।