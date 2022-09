Amit Shah Kerala Visit: कल से अमित शाह का दो दिवसीय केरल दौरा, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे भाग

Amit Shah Kerala Visit: गृह मंत्री अमित शाह कल से केरल की दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।

Amit Shah will Kerala Visit will take part in Southern Zonal Council meeting