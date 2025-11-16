Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान से जुड़े गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; जांच में बड़ी बात भी आई सामने

Amritsar Arms Drug Bust: अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार-ड्रग तस्करी गैंग का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को पकड़ा है और 6 पिस्तौलें व 1 किलो हेरोइन बरामद की हं। आरोपी ड्रोन व सोशल मीडिया से पाक आकाओं से जुड़े थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 16, 2025

Amritsar Arms Drug Bust

अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार जब्त किए। (फोटो: X Handle/ DGP Punjab Police /Mr7)

Amritsar Arms Drug Bust: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार और ड्रग नेटवर्क का सनससनीखेज खुलासा करते हुए एक खतरनाक तस्करी गिरोह (Amritsar Drug Bust) को नेस्तनाबूद कर दिया। अमृतसर रूरल पुलिस (Punjab Police Raid) ने खुफिया जानकारी पर रविवार को छापा मारा। नतीजतन पांच मुख्य बदमाश पकड़े गए। उनके पास से छह आधुनिक पिस्तौलें, एक किलो से ज्यादा हेरोइन और नकदी बरामद की गई। यह गिरोह हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी (Pakistan Arms Smuggling) करता था। पुलिस का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम करते थे। सोशल मीडिया और ड्रोन का इस्तेमाल कर के वे सामान की आवाजाही का इंतजाम करते थे। इस कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट की टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिल कर काम किया। गिरफ्तार लोगों में से कुछ अमृतसर के ही रहने वाले थे। वे पंजाब में हथियार और ड्रग्स बेचने का नेटवर्क चलाते ​थे। जब्त हथियारों में पांच.30 बोर की पिस्तौलें और एक ग्लॉक 9 एमएम शामिल हैं। हेरोइन का वजन एक किलो 10 ग्राम था।

आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ से पर्दा उठा

पुलिस डीजीपी ने बताया कि यह पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित स्मगलिंग चेन का हिस्सा था। गिरोह का माल नेव पंडोरी नाम के एक गैंगस्टर को पहुंचाने वाला था, जो जट्टू भगवानपुरिया का साथी है। इससे आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ से पर्दा उठा। जांच में यह तथ्य साफ हुआ कि आरोपी पाकिस्तान से संपर्क रखने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स और ड्रोन इस्तेमाल करते थे। ड्रोन से सीमा पार ड्रग्स और हथियार भेजे जाते थे। सोशल मीडिया पर कोड वर्ड्स से डील फिक्स होती थी। पुलिस ने छह पिस्तौलें, दो मैगजीन, 90 कारतूस और 7.50 लाख रुपये नशीली कमाई जब्त की। वहीं एक कार और तीन मोबाइल फोन भी मिले। आरोपी अमृतसर रूरल के जंगल इलाकों में छिपे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में कई राज खुले। वे नेव पंडोरी को हथियार सप्लाई करने वाले थे। जट्टू भगवानपुरिया का नाम आते ही मामला और गंभीर हो गया।

पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापे जारी

पुलिस ने छेहर्टा और कैंटोनमेंट थानों में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं। एफआईआर में तस्करी, हथियार सप्लाई और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा सुरक्षा के लिए सतर्क है। पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापे जारी हैं। इससे पहले बीएसएफ ने सीमा पर कई ड्रोन ड्रॉप्स रोके। दो तस्कर पकड़े गए, आठ पैकेट हेरोइन बरामद किए गए। पंजाब में ऐसी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, ताकि युवाओं को नशे और हिंसा से बचाया जाए।

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कैम्प चलाए जा रहे

बहरहाल यह बस्ट पंजाब की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का उदाहरण है। पाकिस्तान से आने वाले खतरे को रोकने के लिए खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। गिरोह के आकाओं तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अमृतसर रूरल पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों से समन्वय किया। नेव पंडोरी जैसे नामों पर नजर है। जट्टू भगवानपुरिया का कनेक्शन आतंकी साजिशों की ओर इशारा है। पंजाब सरकार ने सख्ती का ऐलान किया है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कैम्प चलाए जा रहे हैं। सीमा पर ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। यह ऑपरेशन राज्य में शांति लाने की दिशा में बड़ा कदम है। अभी जांच जारी है और इस केस में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। (DGP Punjab Police X Post)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

पाकिस्तान की खबरें

police

Updated on:

16 Nov 2025 05:58 pm

Published on:

16 Nov 2025 05:57 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान से जुड़े गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; जांच में बड़ी बात भी आई सामने

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस ने जदयू और बीजेपी से छीनी तीन सीटें और गंवा दी 16, जानें उन पर किसको हराया

कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत की दर्ज
राष्ट्रीय

लालू परिवार में और बढ़ा अंदरूनी कलह, रोहिणी आचार्या के बाद तीन और बहनें राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्या और अन्य बहनें
पटना

चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

पटना

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, CM हाउस पहुंचे ललन सिंह और संजय झा, EC ने राज्यपाल को सौंपी लिस्ट

बिहार में सरकार गठन
पटना

Bihar Women MLA: पार्टियों ने महिलाओं को कमतर आंका, 15 वर्षों में घटी महिला विधायकों की संख्या, जानें इस बार कितनी पहुंचीं विधानसभा

बिहार चुनाव 2025 में 29 महिलाओं ने जीत की दर्ज
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.