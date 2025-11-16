पाकिस्तान से जुड़े गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; जांच में बड़ी बात भी आई सामने

अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार जब्त किए। (फोटो: X Handle/ DGP Punjab Police /Mr7)
Amritsar Arms Drug Bust: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार और ड्रग नेटवर्क का सनससनीखेज खुलासा करते हुए एक खतरनाक तस्करी गिरोह (Amritsar Drug Bust) को नेस्तनाबूद कर दिया। अमृतसर रूरल पुलिस (Punjab Police Raid) ने खुफिया जानकारी पर रविवार को छापा मारा। नतीजतन पांच मुख्य बदमाश पकड़े गए। उनके पास से छह आधुनिक पिस्तौलें, एक किलो से ज्यादा हेरोइन और नकदी बरामद की गई। यह गिरोह हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी (Pakistan Arms Smuggling) करता था। पुलिस का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम करते थे। सोशल मीडिया और ड्रोन का इस्तेमाल कर के वे सामान की आवाजाही का इंतजाम करते थे। इस कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट की टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिल कर काम किया। गिरफ्तार लोगों में से कुछ अमृतसर के ही रहने वाले थे। वे पंजाब में हथियार और ड्रग्स बेचने का नेटवर्क चलाते थे। जब्त हथियारों में पांच.30 बोर की पिस्तौलें और एक ग्लॉक 9 एमएम शामिल हैं। हेरोइन का वजन एक किलो 10 ग्राम था।
पुलिस डीजीपी ने बताया कि यह पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित स्मगलिंग चेन का हिस्सा था। गिरोह का माल नेव पंडोरी नाम के एक गैंगस्टर को पहुंचाने वाला था, जो जट्टू भगवानपुरिया का साथी है। इससे आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ से पर्दा उठा। जांच में यह तथ्य साफ हुआ कि आरोपी पाकिस्तान से संपर्क रखने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स और ड्रोन इस्तेमाल करते थे। ड्रोन से सीमा पार ड्रग्स और हथियार भेजे जाते थे। सोशल मीडिया पर कोड वर्ड्स से डील फिक्स होती थी। पुलिस ने छह पिस्तौलें, दो मैगजीन, 90 कारतूस और 7.50 लाख रुपये नशीली कमाई जब्त की। वहीं एक कार और तीन मोबाइल फोन भी मिले। आरोपी अमृतसर रूरल के जंगल इलाकों में छिपे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में कई राज खुले। वे नेव पंडोरी को हथियार सप्लाई करने वाले थे। जट्टू भगवानपुरिया का नाम आते ही मामला और गंभीर हो गया।
पुलिस ने छेहर्टा और कैंटोनमेंट थानों में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं। एफआईआर में तस्करी, हथियार सप्लाई और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा सुरक्षा के लिए सतर्क है। पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापे जारी हैं। इससे पहले बीएसएफ ने सीमा पर कई ड्रोन ड्रॉप्स रोके। दो तस्कर पकड़े गए, आठ पैकेट हेरोइन बरामद किए गए। पंजाब में ऐसी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, ताकि युवाओं को नशे और हिंसा से बचाया जाए।
बहरहाल यह बस्ट पंजाब की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का उदाहरण है। पाकिस्तान से आने वाले खतरे को रोकने के लिए खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। गिरोह के आकाओं तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अमृतसर रूरल पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों से समन्वय किया। नेव पंडोरी जैसे नामों पर नजर है। जट्टू भगवानपुरिया का कनेक्शन आतंकी साजिशों की ओर इशारा है। पंजाब सरकार ने सख्ती का ऐलान किया है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कैम्प चलाए जा रहे हैं। सीमा पर ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। यह ऑपरेशन राज्य में शांति लाने की दिशा में बड़ा कदम है। अभी जांच जारी है और इस केस में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। (DGP Punjab Police X Post)
