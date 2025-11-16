पाकिस्तान से जुड़े गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; जांच में बड़ी बात भी आई सामने

Amritsar Arms Drug Bust: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार और ड्रग नेटवर्क का सनससनीखेज खुलासा करते हुए एक खतरनाक तस्करी गिरोह (Amritsar Drug Bust) को नेस्तनाबूद कर दिया। अमृतसर रूरल पुलिस (Punjab Police Raid) ने खुफिया जानकारी पर रविवार को छापा मारा। नतीजतन पांच मुख्य बदमाश पकड़े गए। उनके पास से छह आधुनिक पिस्तौलें, एक किलो से ज्यादा हेरोइन और नकदी बरामद की गई। यह गिरोह हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी (Pakistan Arms Smuggling) करता था। पुलिस का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम करते थे। सोशल मीडिया और ड्रोन का इस्तेमाल कर के वे सामान की आवाजाही का इंतजाम करते थे। इस कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट की टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिल कर काम किया। गिरफ्तार लोगों में से कुछ अमृतसर के ही रहने वाले थे। वे पंजाब में हथियार और ड्रग्स बेचने का नेटवर्क चलाते ​थे। जब्त हथियारों में पांच.30 बोर की पिस्तौलें और एक ग्लॉक 9 एमएम शामिल हैं। हेरोइन का वजन एक किलो 10 ग्राम था।