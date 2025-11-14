इस्लामाबाद बम धमाके के मामले में टीटीपी के 4 आतंकी गिरफ्तार

पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में 11 नवंबर को एक भीषण बम धमाके का मामला सामने आया। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट (High Court) के गेट नंबर 11 के पास एक कार में आत्मघाती बम धमाके से हाहाकार मच गया। इस बम धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। इस आत्मघाती बम धमाके को आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने अंजाम दिया, जिसकी उसने ज़िम्मेदारी भी ले ली। अब इस मामले में पाकिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई है।