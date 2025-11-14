पाकिस्तान में श्रीलंकाई खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात, धमाके के बाद उठाया कदम

पाकिस्तान (Pakistan) में बम धमाके और आतंकी हमले काफी सामान्य हैं। इस तरह के मामले अक्सर ही पाकिस्तान में सामने आते रहते हैं। 11 नवंबर को देश की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) के हाईकोर्ट (High Court) के गेट नंबर 11 के पास एक एक कार में भीषण धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। इस धमाके के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इस समय श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान दौरे पर है और धमाके के बाद श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने वापस देश लौटने की इच्छा जताई है।