यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहरों में भारी तबाही मच चुकी है। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। लगातार मिल रहे इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन की सेना भी इस युद्ध में डटी हुई है। हालांकि रूस के यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच शुक्रवार को तड़के सुबह रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को दहला दिया।