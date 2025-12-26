नौकरी के बहाने बांग्लादेशी महिला को भारत में बेचा, मुश्किल से बचकर निकली

रुमी को जब दिल्ली में बेचा गया, तब उसे सच का पता चला। इसके बाद वह किसी तरह मुश्किल से तस्करों के चंगुल से बचकर निकल भागी। वह दिल्ली से गुवाहाटी पहुंची और फिर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पुलिस स्टेशन पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। कूच बिहार पुलिस ने रुमी को असम के धुबरी जिले के गोरीपुर पुलिस स्टेशन भेजा, लेकिन वहाँ उसकी मदद नहीं की गई। इसके बाद रुमी गोरीपुर पहुंची, जहाँ स्थानीय निवासियों ने उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। असम पुलिस को जब इस बारे में पता चला तब वो वहाँ पहुंची और रुमी को गोरीपुर थाने ले गई, जहाँ उसे पुलिस की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है।