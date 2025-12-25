25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

विदेश

उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आरोपी के साथी हिमोर रहमान को ढाका से पकड़ा

Osman Hadi Death: उस्मान हादी हत्याकांड मामले में मोटरसाइकिल चालक आलमगीर के करीबी सहयोगी हिमोन रहमान शिकदर को गिरफ्तार किया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 25, 2025

उस्मान हादी हत्याकांड (ANI)

Bangladesh Violence: बांग्लादेश के प्रमुख छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल मोटरसाइकिल चालक आलमगीर के करीबी सहयोगी हिमोन रहमान शिकदर को गिरफ्तार किया है। हिमोन को बुधवार दोपहर करीब 2 बजे उत्तर ढाका के अदाबर इलाके में एक आवासीय होटल से गिरफ्तार किया गया।

गिफ्तारी के दौरान बरामद हथियार

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हिमोन के पास से एक विदेशी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, आतिशबाजी का सामान, गन पाउडर और क्रूड बम बनाने की सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार, हिमोन से पूछताछ जारी है और उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद अभी भी फरार है।

कौन थे शरीफ उस्मान हादी?

शरीफ उस्मान बिन हादी (32 वर्ष) बांग्लादेश के 2024 छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। हादी इंकलाब मंच (इंकलाब मंचा) के प्रवक्ता थे, जो शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आया था। इस संगठन की पहचान कट्टरपंथी विचारधारा वाली मानी जाती है। हादी ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे।

हत्या कैसे हुई?

12 दिसंबर 2025 को ढाका के पल्टन इलाके में बैटरी रिक्शा में यात्रा कर रहे हादी पर नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाई थी। सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया। वहां 18 दिसंबर को उनका निधन हो गया। हादी की मौत की खबर फैलते ही बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें मीडिया हाउसों पर हमले और आगजनी की घटनाएं हुईं।

हत्या के बाद लोगों में आक्रोश

हादी की हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति को गरमा दिया है, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर। अंतरिम सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस अब हत्यारों तक पहुंचने के लिए तेजी से जांच कर रही है।

Updated on:

25 Dec 2025 09:48 am

Published on:

25 Dec 2025 09:34 am

Hindi News / World / उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आरोपी के साथी हिमोर रहमान को ढाका से पकड़ा

