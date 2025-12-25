उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आरोपी के साथी हिमोर रहमान को ढाका से पकड़ा

शरीफ उस्मान बिन हादी (32 वर्ष) बांग्लादेश के 2024 छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। हादी इंकलाब मंच (इंकलाब मंचा) के प्रवक्ता थे, जो शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आया था। इस संगठन की पहचान कट्टरपंथी विचारधारा वाली मानी जाती है। हादी ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे।