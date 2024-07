Anant Radhika: क्या होती है मामेरू रस्म? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का इस रस्म से हुआ शुभारंभ

Radhika merchant anant ambani sangeet ceremony

मामेरू समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजा एंटीलिया

मामेरू समारोह के लिए एंटीलिया दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखा। अनोखे लाइट्स और फूले सो सजा एंटीलिया किसी महल से कम सुदंर नहीं दिख रहा। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चारों तरफ गोल्डन लाइट भी लगाई गई थी, इसमें एंटीलिया की चमक देखते ही बन रही थी। गेट पर अनंत और राधिका के कैरिकेचर वाली एक डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई है, जिसमें लिखा है, ऑल द बेस्ट (All The Best), फिलहाल इस समारोह की फोटोज और वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है।