9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अनंत अंबानी को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, एशिया के सबसे युवा और पहले विजेता बने

अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी से ग्लोबल ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड मिला है, जिससे वे सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 09, 2025

Anant Ambani

अनंत अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ‘ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकन ह्यूमेन सोसाइटी के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड ‘ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी’ ने प्रदान किया। अनंत इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे युवा तथा एशिया के पहले व्यक्ति हैं।

समारोह में शामिल हुए प्रमुख वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ

वाशिंगटन डीसी में आयोजित भव्य समारोह में दुनिया भर के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ मौजूद रहे। यह पुरस्कार को पहले हॉलीवुड अभिनेत्री शर्ली मैकलेन, जॉन वेन, बेटी व्हाइट के साथ-साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी और बिल क्लिंटन जैसे दिग्गजों को मिल चुका है।

वंतारा को मिली वैश्विक मान्यता

अनंत अंबानी को यह सम्मान जामनगर (गुजरात) में स्थापित उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘वंतारा’ के लिए दिया गया। वंतारा दुनिया के सबसे बड़े और व्यापक वन्यजीव बचाव, उपचार, पुनर्वास तथा संरक्षण केंद्रों में से एक है। यहां घायल, पीड़ित और लुप्तप्राय प्रजातियों को उच्चस्तरीय चिकित्सा, दीर्घकालिक पुनर्वास और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए नया जीवन दिया जाता है।

ग्लोबल ह्यूमेन सर्टिफाइड की मुहर

वंतारा को अमेरिकन ह्यूमेन सोसाइटी ने ‘ग्लोबल ह्यूमेन सर्टिफाइड’ का दर्जा भी प्रदान किया है। यह प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वंतारा ने कठिन ऑडिट पास किया, जिसमें प्रजाति-विशिष्ट देखभाल, व्यवहारिक संवर्धन, पर्यावरण गुणवत्ता, चिकित्सा प्रोटोकॉल, पोषण और स्टाफ की विशेषज्ञता जैसे मानकों की गहन जांच की गई।

अनंत अंबानी ने कहा– संरक्षण आज का धर्म है

पुरस्कार स्वीकार करते हुए अनंत अंबानी ने कहा, 'मैं ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान भारतीय दर्शन ‘सर्व भूत हिते’ की पुष्टि करता है। जानवर हमें संतुलन, विनम्रता और विश्वास सिखाते हैं। वंतारा के माध्यम से हम हर प्राणी को गरिमा, देखभाल और उम्मीद देना चाहते हैं। संरक्षण कल के लिए नहीं, आज का साझा धर्म है।'

डॉ. रॉबिन गैंजर्ट ने की सराहना

ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी की अध्यक्ष एवं सीईओ डॉ. रॉबिन गैंजर्ट ने कहा, 'वंतारा ने देखभाल में उत्कृष्टता के साथ-साथ हर जानवर को गरिमा, उपचार और उम्मीद देने की गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। अनंत अंबानी इसके सबसे बड़े चैंपियन हैं, जिन्होंने करुणा को वैश्विक मानक बना दिया।' 1877 में स्थापित अमेरिकन ह्यूमेन सोसाइटी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पशु कल्याण प्रमाणन संस्था है। अनंत अंबानी को मिला यह सम्मान वंतारा तथा भारत के पशु कल्याण प्रयासों को वैश्विक पटल पर नई पहचान देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 07:17 pm

Hindi News / National News / अनंत अंबानी को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, एशिया के सबसे युवा और पहले विजेता बने

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.