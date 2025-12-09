अनंत अंबानी को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, एशिया के सबसे युवा और पहले विजेता बने

ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी की अध्यक्ष एवं सीईओ डॉ. रॉबिन गैंजर्ट ने कहा, 'वंतारा ने देखभाल में उत्कृष्टता के साथ-साथ हर जानवर को गरिमा, उपचार और उम्मीद देने की गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। अनंत अंबानी इसके सबसे बड़े चैंपियन हैं, जिन्होंने करुणा को वैश्विक मानक बना दिया।' 1877 में स्थापित अमेरिकन ह्यूमेन सोसाइटी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पशु कल्याण प्रमाणन संस्था है। अनंत अंबानी को मिला यह सम्मान वंतारा तथा भारत के पशु कल्याण प्रयासों को वैश्विक पटल पर नई पहचान देता है।